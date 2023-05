FC Liefering trotz Niederlage bei Sturm Graz II gerettet

Der FC Liefering bleibt trotz 2:4-Niederlage gegen Sturm Graz II am Freitag in der 2. Fußball-Bundesliga.Der Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga ist seit Freitag ein Fall für zwei.

Weil Admira Wacker und Vorwärts Steyr in der Schlussrunde aufeinandertreffen, reicht der knappe Vorsprung der Jungbullen auf die Abstiegsränge. Karim Konate, am Sonntag noch Siegtorschütze von Red Bull Salzburg in der Bundesliga, sowie Oumar Diakite erzielten die Tore für die Lieferinger. Während auch die Grazer und Dornbirn gerettet sind, steigen Rapid Wien II und Austria Wien II ab.

Der GAK feierte in der vorletzten Runde der 2. Liga einen 3:0-Heimsieg über Amstetten und liegt damit weiterhin einen Punkt vor Blau Weiß Linz. Die Oberösterreicher setzten sich bei Rapid II mit 1:0 durch. Keine Chance mehr auf den Sprung ins Oberhaus hat St. Pölten nach einer 1:2-Auswärtsniederlage gegen FAC.

In Graz hatte der GAK vor 7.373 Zuschauern schon in der ersten Hälfte mehr vom Spiel, die erlösende Führung fiel aber erst nach dem Seitenwechsel. Michael Liendl schlug eine Maßflanke auf Lenn Jastremski, der den Ball volley versenkte (53.). Für das 2:0 sorgte dann Liendl aus einem Elfmeter (75.), wobei Amstetten-Goalie Jakob Meierhofer noch am Ball war. Der Schlusspunkt ging auf das Konto von David Peham (92.). Damit durfte der GAK über den vierten Sieg en suite jubeln.

Auch Blau Weiß Linz fuhr nach Startproblemen einen Dreier ein. In der ersten Hälfte erwiesen sich die Jung-Rapidler noch als ebenbürtiger Gegner, ehe ausgerechnet ein künftiger Hütteldorfer zuschlug und die zweite Mannschaft seines künftigen Arbeitgebers praktisch fix in die Ostliga schickte. Fally Mayulu, der ab Sommer für die Rapid-Profis stürmt, war in der 51. Minute mit einem abgefälschten Schuss via Innenstange erfolgreich.

In der letzten Runde am 4. Juni bekommt es der GAK auswärts mit dem FC Dornbirn zu tun. Der sportliche Leiter Dieter Elsneg deutete nach dem Schlusspfiff gegen Amstetten an, man werde eventuell mit dem Flugzeug nach Vorarlberg reisen. Blau Weiß Linz empfängt Sturm Graz II. Die Gegner der beiden Rivalen brachten am Freitag den Liga-Verbleib unter Dach und Fach.

Der dritte Aufstiegsaspirant ging leer aus. St. Pölten machte gegen den FAC das Spiel, doch die Gastgeber die Tore - in Abwesenheit des verletzten SKN-Abwehrchefs Christian Ramsebner brachte ein Treffer von Christopher Kröhn (20.) und ein Eigentor von David Riegler (45.+1) die Entscheidung. Ein Weitschusstor durch Rio Nitta (66.) war für die Gäste zu wenig, um die dritte Niederlage in Folge zu verhindern. Der FAC hat damit in dieser Saison in allen Partien gegen die Top drei nur ein Mal - gegen den GAK - verloren.

So wie im Titelrennen bleibt es auch im Abstiegskampf bis zur letzten Runde spannend. Das Schlusslicht Young Violets steht nach einem Heim-0:0 gegen die Admira als künftiger Regionalligist praktisch fest - ebenso wie der auf dem vorletzten Rang liegende Rapid-Nachwuchs. Beide könnten noch rein theoretisch Endrang 14 erreichen, der dann zum Liga-Verbleib berechtigt, wenn SW Bregenz die Westliga nicht unter den Top zwei abschließt. Drei Runden vor Schluss ist Bregenz Zweiter.

Sollten die Vorarlberger diesen Platz behalten, wird der dritte Absteiger in der letzten Runde im Duell zwischen Vorwärts Steyr und der Admira ermittelt. Nach dem 1:0-Heimerfolg der Oberösterreicher über die Vienna haben die Südstädter derzeit die Nase nur noch um einen Punkt vorn.

Aufgrund der Paarung Admira gegen Steyr sind die jeweils einen Zähler vor den Niederösterreichern rangierenden Sturm Graz II, FC Lieferung und FC Dornbirn gerettet. Die jungen "Blackys" kamen in Gleisdorf gegen Liefering zu einem 4:2-Prestigeerfolg. Den Gästen nützte auch der Einsatz von Karim Konate, der ein Tor erzielte, nichts. Dornbirn fixierte den Klassenerhalt dank eines 2:0 beim SV Horn. Das Steirer-Derby zwischen dem Achten Lafnitz und dem Neunten Kapfenberg endete mit einem 3:1 für die Hausherren.