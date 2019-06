Frank Kramer 2019, Bo Svensson 2020: FC Liefering klärt Trainerfrage

Das Farmteam von Red Bull Salzburg ist bei der Trainersuche fündig geworden. Bis der Däne Bo Svensson im kommenden Jahr antritt, wird der sportliche Leiter der Akademie, Frank Kramer, die Jungbullen coachen.

Dem "Kicker" bestätigte Svensson, dass er für den FC Liefering unterschrieben habe. Der 39-jährige Däne steht noch bis 2020 als U19-Coach bei Bundesligist FSV Mainz unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison hat Janusz Gora die Lieferinger betreut, nachdem Gerhard Struber zur Winterpause das Handtuch geworfen hatte. Mit Rang zwölf in der 2. Liga lieferten die Jungbullen die schlechteste Saison seit dem Aufstieg ab.

Die Übergangslösung bis Sommer 2020 heißt Frank Kramer. Der neu installierte sportliche Leiter der Akademie in Liefering wird die zweite Mannschaft von Red Bull Salzburg in der 2. Liga trainieren. Dies bestätigte der FC Liefering am Donnerstag auf SN-Anfrage. Der 47-jährige Deutsche war zuletzt beim DFB für die U18-Nationalmannschaft zuständig.

Der FSV Mainz, der vorläufige weitere Arbeitgeber von Bo Svensson, gilt als hervorragende Adresse für ambitionierte Nachwuchsarbeit. Den Job von Svensson als U19-Trainer haben in der Vergangenheit auch schon Thomas Tuchel (heute Paris Saint-Germain) und Sandro Schwarz (jetzt Bundesligatrainer von Mainz) gemacht. Auch Martin Schmidt (FC Augsburg) und der derzeitige DFB-Nachwuchs-Cheftrainer Meikel Schönweitz arbeiteten früher im Mainz-Nachwuchs.

Quelle: SN