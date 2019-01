Marco Grüll wechselt nach Ried

Der Stürmer von St. Johann überzeugte Trainer Gerald Baumgartner und geht künftig für die Innviertler auf Torjagd.

Der Fußall-Westligist St. Johann verliert Marco Grüll: Der 20-jährige Torjäger unterschrieb am Dienstag für zweieinhalb Jahre beim Zweitligisten Ried. "Der Verein und das Umfeld sind perfekt für mich", freut sich Grüll auf die neue Herausforderung. Die Oberösterreicher wollen in der Rückrunde unter Neo-Trainer Gerald Baumgartner in die Bundesliga zurückkehren. Grüll war zuvor von mehreren Clubs in der Bundesliga und 2. Liga beobachtet worden, auch Rapid Wien hatte Interesse gezeigt.

Quelle: SN