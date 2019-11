Altachs Pastoor fordert gegen Hartberg Fußball von "Männern"

Vier Runden stehen im Kalenderjahr 2019 in der Fußball-Bundesliga auf dem Programm. Der TSV Hartberg will im Kampf um das Erreichen der Meistergruppe am Sonntag gegen Altach einen Heimsieg einfahren. "Wir wissen, dass wir ein sehr unangenehmer Gegner sein müssen", meinte Trainer Markus Schopp. Sein Gegenüber Alex Pastoor will "Männer" sehen, die mutig auftreten.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER Altach-Trainer Alex Pastoor