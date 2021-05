André Ramalho wird von Roger Schmidt umworben

Das Transferkarussell bei Doublegewinner Red Bull Salzburg beginnt sich zu drehen. Innenverteidiger André Ramalho könnte der erste Abgang sein: PSV Eindhoven mit Ex-Bullen-Trainer Roger Schmidt interessiert sich für den Brasilianer.

In den niederländischen Medien wird über den möglichen Wechsel von Ramalho zum niederländischen Vizemeister berichtet. Trainer Roger Schmidt wolle mehr Routine in seine Hintermannschaft bringen. Da würde der 29-jährige Brasilianer optimal passen. Mit ihm hat Schmidt nicht nur in seiner erfolgreichen Zeit bei Red Bull Salzburg (2012 bis 2014) gearbeitet, sondern danach auch bei Bayer Leverkusen.

Laut "Eindhovens Dagblad" habenbereits Gespräche zwischen PSV und Ramalho stattgefunden. Der Vertrag des Routiniers in Salzburg läuft noch ein Jahr. Der Publikumsliebling ist 2010 nach Salzburg gekommen, nach Lehrjahren bei Anif und beim FC Liefering stieg er 2012 zu den großen Bullen auf. Sein Deutschland-Engagement bei Bayer Leverkusen und FSV Mainz (2015 bis 2017) war nicht von Erfolg gekrönt. In Salzburg war er an sechs Meistertiteln und vier Cuperfolgen beteiligt.