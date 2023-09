Der TSV Hartberg bekommt Verstärkung vom FC Bayern München. Die Steirer holten den 20-jährigen Deutschen Angelo Brückner für ein Jahr leihweise in die österreichische Bundesliga. Der Rechtsverteidiger spielte seit sechs Jahren im Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters und war in dieser Saison sieben Spiele für Bayern II in der Regionalliga Bayern im Einsatz.

