Austria besiegt Horn im Test mit 8:0

Die Wiener Austria hat den SV Horn im letzten Test vor dem Start ins Bundesliga-Frühjahr mit 8:0 besiegt. Dominik Fitz, Manprit Sarkaria und Benedikt Pichler trafen am Montag bis zur 15. Minute bereits dreimal für die Violetten. Bei der Austria gab der von RB Leipzig ausgeliehene Eric Martel im defensiven Mittelfeld sein Debüt. Fitz traf bis zur Pause noch zweimal, auch der zuletzt angeschlagene Christoph Monschein erzielte danach ein Tor.

"Acht Treffer gegen einen Zweitligisten sind natürlich gut, die Gegenwehr am Wochenende wird aber schon eine ganz andere werden, das muss man auch sagen. In Summe war der Auftritt heute sehr in Ordnung", meinte Austria-Trainer Peter Stöger, der bis auf Torhüter Patrick Pentz zur Halbzeit komplett durchwechselte. Seine in der Tabelle nur auf Platz zehn liegende Mannschaft trifft am Samstag auswärts auf die SV Ried.

Quelle: APA