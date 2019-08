Austria gegen Hartberg endet 2:2 - Zwei Eigentore, 1 Mal Rot

Die Wiener Austria muss in der Fußball-Bundesliga weiter auf ihren zweiten Saisonsieg warten. Die Favoritner mussten sich am Sonntag in der fünften Runde an der ehemaligen Wirkungsstätte ihres Trainers Christian Ilzer beim TSV Hartberg mit einem 2:2-Remis begnügen. Mit nur fünf Punkten ist die Ilzer-Truppe weiter weit hinter den Erwartungen zurück. Hartberg ist mit acht Zählern Fünfter.

Zu guter Letzt gab es eine Punkteteilung