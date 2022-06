Austria verlängert Vertrag mit Talent El Sheiwi bis 2026

Die Wiener Austria hat den Vertrag mit ihrem Talent Ziad El Sheiwi bis 2026 verlängert. Der 18-Jährige arbeitet derzeit an seinem Comeback, nachdem er sich im Spätherbst des Vorjahres im Derby gegen Rapid einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Davor lieferte der Linksverteidiger in vier Einsätzen in der Bundesliga gute Vorstellungen ab. "Ziad hat bis zu seiner Verletzung eine unglaubliche Entwicklung hingelegt. Er besitzt ein riesiges Potenzial", meinte Trainer Manfred Schmid.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU El Sheiwi soll bei der Austria zur Größe werden