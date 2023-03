Austria Wien und Klagenfurt in der Meistergruppe

Austria Wien und Austria Klagenfurt haben sich die letzten zwei Plätze in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga geholt. Die Wiener Austria gewann am Sonntag zum Abschluss des Grunddurchgangs das Stadtderby gegen Rapid mit 2:0 (1:0) und sicherte sich Rang fünf. Die Kärntner schafften trotz einer 2:4 (1:2)-Niederlage in Lustenau so wie im Vorjahr den Sprung in die Top 6, weil Konkurrent WSG Tirol zu Hause gegen Sturm Graz mit 0:2 (0:0) verlor.

BILD: SN/APA/EXPA/MAX SLOVENCIK/EXPA/MAX Die Austria jubelt über den Einzug in die Meistergruppe

Titelverteidiger Red Bull Salzburg hat zu Hause gegen Tabellenschlusslicht SCR Altach überraschend nur 1:1 (0:0) gespielt, aber damit den Punkterekord in der Drei-Punkte-Ära nach 22 Runden eingestellt. Die Elf von Matthias Jaissle sammelte 55 Punkte, genauso wie die Bullen-Mannschaften in der Saison 2018/19 (Trainer Marco Rose) und 2021/22 (Jaissle). Hartberg und der LASK trennten sich 2:2 (1:1), Ried gegen den WAC endete torlos. Die Salzburger gehen nach der Punkteteilung mit drei Zählern Vorsprung auf Sturm Graz in die am 2. April beginnende Meistergruppe. Dahinter folgen der LASK, Rapid, Austria und Klagenfurt. Tirol, Lustenau, WAC, Hartberg Ried und Altach kämpfen in der Qualifikationsrunde ab 31. März um den Klassenerhalt.