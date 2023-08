Bergheim-Frauen schon nach erster Runde auf Trainersuche

Frauen-Bundesligist FC Bergheim braucht einen neuen Cheftrainer. Branko Stojanovic legte sein Amt zurück. Ein weibliches Betreuerduo springt vorübergehend ein.

"Aus persönlichen und beruflichen Gründen", wie der Verein am Donnerstag mitteilte, habe Stojanovic sein Amt mit sofortiger Wirkung zurückgelegt. Bergheim hatte zum Auftakt der Bundesligasaison bei Kleinmünchen/Blau-Weiß Linz mit 0:5 verloren. Am Samstag steigt gegen Neulengbach der Heimauftakt, interimistisch werden Co-Trainerin Sara Schaible und Sportchefin Lisa Zmek das Team betreuen.

Ein Nachfolger für Branko Stojanovic soll so rasch wie möglich gefunden werden. Er hatte in der vorigen Winterpause den Posten übernommen, nachdem ebenso überraschend wie jetzt sein Vorgänger Dragan Terzic freigestellt worden war. In der aktuellen Trainersuche könnte auch Red Bull Salzburg eine Rolle spielen. Der Serienmeister kooperiert eng mit Bergheim und hat eine U16-Mädchenmannschaft ins Leben gerufen, die hauptsächlich auf der Bergheimer Anlage trainiert.