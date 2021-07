Bisher Transfersommer light, nur Red Bull Salzburg machte ernst

In der Sommer-Transferperiode sind in der Fußball-Bundesliga zwar viele Wechsel vollzogen worden, zahlreiche teure Transfers haben sich aber noch nicht abgespielt. Trotz der finanziellen Lasten der Coronakrise scheinen die Clubs genügend Geld für Gehälter zu haben, bei den Ablösesummen dürfte der Spielraum aber gering sein. Der stärkste Kraft am Markt war wieder einmal Meister Red Bull Salzburg. Generell gilt, dass die internationalen Bewerbe noch für Bewegung sorgen könnten.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Marco Grüll (r.) und Jonas Auer - zwei der Rapid-Neuverpflichtungen