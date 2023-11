Nach der Niederlage in der Champions League gegen Inter Mailand geht es für Red Bull Salzburg am Sonntag wieder in der heimischen Bundesliga um Punkte. Der österreichische Serienmeister trifft auswärts auf die Mannschaft von Austria Wien. Verfolgen Sie das Match ab 17 Uhr hier im Liveticker!

BILD: SN/GEPA PICTURES Amar Dedic und Co. wollen in der Liga den nächsten Sieg einfahren

Das Match im Liveticker