Corona: Österreichs Bundesliga vorerst weiter mit Fans

Die Vereine und der Liga-Chef rechnen aber mit einem baldigem erneuten Ausschluss des Publikums in Österreichs Stadien.

Die Sorge war groß bei den Clubs der österreichischen Fußball-Bundesliga nach den jüngsten Entwicklungen in Deutschland: Bei den Nachbarn wird es im Profifußball im November nur noch Spiele ohne Publikum geben. Die stark steigenden Covid-19-Infektionszahlen hatten diese Maßnahme notwendig gemacht.

Weil Bundeskanzler Sebastian Kurz am Donnerstag vorerst noch keine weiteren Maßnahmen ankündigte, bleibt vorerst in Österreich der Stand wie gehabt: Bis zu 1500 Zuschauer sind in den Stadien am kommenden Wochenende zugelassen. Doch man rechnet - auch angesichts ...