Cupsensation war für Bergheim zum Greifen nahe

Die Fußballerinnen des FC Bergheim mussten sich im ÖFB-Cup-Viertelfinale bei Blau Weiß Linz/Kleinmünchen erst in der Verlängerung geschlagen geben. Das entscheidende Tor fiel in der 122. Minute.

Erst ein Gegentor in der 122. Spielminute besiegelte am Sonntag für die Fußballerinnen des FC Bergheim Aus im ÖFB-Cup-Viertelfinale. Bei Bundesligakonkurrent Blau Weiß Linz unterlagen die ersatzgeschwächten Salzburgerinnen mit 1:2 (0:0, 1:1) nach Verlängerung. Bergheim war in der 49. Minute durch Lisa-Marie Bauer in Führung gegangen. Die Gastgeberinnen brauchten bis zur 84. Minute, ehe sie mit dem Ausgleich das drohende Aus abwendeten. Als alle bereits mit einem Elfmeterschießen rechneten, schlug Edina Avdic eiskalt zu.