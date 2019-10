Drei Jahre lang musste Carlos Coronel auf seine Chance bei Red Bull Salzburg warten. Solange Cican Stankovic verletzt ausfällt, ist der 22-jährige Brasilianer die Nummer eins.

Mit einem denkbar knappen, letztlich aber nicht unverdienten 3:2-Heimsieg im Bundesliga-Klassiker gegen Rapid startet Red Bull Salzburg in eine Serie von vier aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen. In den kommenden zwölf Tagen stehen das Cup-Achtelfinale gegen den Regionalligisten ASK Ebreichsdorf (Mittwoch, 18 Uhr), ...