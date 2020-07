Ex-Teamspieler Beichler wird Red-Bull-Nachwuchstrainer

Prominenter Neuzugang im Trainerteam der Red-Bull-Fußballakademie: Daniel Beichler betreut künftig die U14 der Jungbullen.

Der 31-jährige Steirer, der fünf Länderspiele bestritten hat, war seit dem Ende seiner aktiven Karriere bereits Nachwuchscoach im JAZ GU-Süd. Das Kooperation-Ausbildungszentrum von Red Bull Salzburg brachte einst Hannes Wolf, mittlerweile bei RB Leipzig tätig, hervor. Auch der frühere GAK-Spieler Gernot Sick war vor seiner Tätigkeit als Red-Bull-Scout in der Grazer Nachwuchsschmiede aktiv. Beichlers Erfolgsnachweis sind nicht weniger als sechs Talente, die in dieser Saison in eine Akademie aufgenommen worden sind, drei davon in Salzburg.

Als aktiver Spieler schnürte Beichler seine Schuhe unter anderem für Sturm Graz, Hertha BSC Berlin und MSV Duisburg. 2017 beendete er seine Karriere.

Quelle: SN