Fußball: Rapid verspielte wieder im Finish Sieg - 1:1 in Hartberg

Rapid hat in der Fußball-Bundesliga wie schon vor einer Woche praktisch in letzter Sekunde einen Auswärtssieg verspielt. Die Hütteldorfer führten am Sonntag durch ein Tor von Taxiarchis Fountas (11.) lange mit 1:0, ehe Thomas Rotter n der 97. Minute der Ausgleich gelang. Vor acht Tagen hatte Rapid bei Austria Klagenfurt in Überzahl in der 87. Minute das 1:1 kassiert. Zu allem Überfluss schied Leo Greiml mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung aus.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Fountas traf für Rapid