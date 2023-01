Red Bull-Mädchenfußball: Das erste Casting

Für den Einstieg in den Nachwuchsfußball bei den Mädchen hat Red Bull Salzburg das erste Sichtungstraining durchgeführt. Die Trainer sahen bei dem Vorspielen schon sehr viel Potenzial.

38 aufgeregte Mädchen und dazu die noch viel nervöseren Eltern versammelten sich am Donnerstag in der Fußballhalle der Red-Bull-Akademie in Liefering. Der österreichische Serienmeister ist ein Vorzeigeclub in Sachen Nachwuchsfußball, doch an diesem Abend ließen zum ersten Mal in der Clubgeschichte Mädchen den Ball rollen. Talente der Jahrgänge 2008 bis 2010 durften zeigen, was sie können.

In Kleinfeldspielen wurden Technik, Spielverständnis und Teamfähigkeit getestet.

Bernd Winkler, der Leiter des Frauenfußballbereichs bei Red Bull Salzburg, sagte: "Ich bin begeistert, wie engagiert und motiviert die Mädchen sind. Für unseren Club ist das ein Meilenstein. Ich habe schon einige Mädels gesehen, die sehr talentiert sind. Wir werden auf jeden Fall eine sehr gute Mannschaft zusammenstellen."

20 Spielerinnen sollen aus den Bewerberinnen ausgewählt werden. Für all jene, die diesmal noch nicht überzeugen konnten, ist die Tür nicht zu. Bei einem zweiten Sichtungstraining gibt es noch eine Chance. Red Bull Salzburg sucht für das U16-Team, das ab Sommer in einer regionalen Nachwuchsliga gegen Burschenteams spielen wird, Talente vorerst im Land Salzburg sowie im angrenzenden Oberösterreich und Bayern.