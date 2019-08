Hartberg hofft vor Heimspiel gegen Admira auf Trendwende

Das Heimspiel am Samstag gegen die Admira weckt beim TSV Hartberg positive Erinnerungen. Mit einem 3:1 gegen die Südstädter vor eigenem Publikum wurde in der letzten Runde der Vorsaison der Verbleib in der Fußball-Bundesliga fixiert. Derzeit ist den Steirern aber nicht wirklich zum Feiern zumute - die ersten beiden Bewerbspartien dieser Spielzeit gingen nämlich verloren.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Diesmal läuft es schon zu Saisonbeginn nicht rund