Heimische Fußball-Fans mit Kritik an Geisterspielen

In einer gemeinsamen Erklärung haben sich am Dienstag 15 österreichische Fußball-Fangruppen kritisch gegenüber den geplanten Geisterspielen geäußert. Die Fortsetzung der Oberhaus-Saison ohne Zuschauer sei nicht nur ein "fatales Signal" an die gesamte Gesellschaft, der Fußball entferne sich damit auch noch weiter von seiner Basis.

SN/APA (dpa)/Andreas Gora Fans gegen leere Ränge