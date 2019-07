Trainer Jesse Marsch weiß, dass er beim FC Red Bull Salzburg in kürzester Zeit eine neue Mannschaft formen muss. Im Interview verrät der 45-jährige US-Amerikaner zudem, warum es wichtig ist, dass auch seine Familie in Salzburg lebt.

Was macht ein US-Amerikaner in Bramberg? Er staunt über die imposante Bergwelt und schwört seine Mannschaft in einem Trainingslager auf die neue Saison ein. Jesse Marsch, 45 Jahre alt, aus Racine im US-Bundesstaat Wisconsin, ist seit zwei Wochen Chefcoach von ...