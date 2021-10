Karim Adeyemi: Unersetzbar und umworben

Jetzt steigt auch Bayern in das Wettbieten um den Stürmerstar ein.

Was Red Bull Salzburg beim mageren 1:1 gegen Bundesliga-Nachzügler Altach unter anderem fehlte, war die Durchschlagskraft von Stürmer Karim Adeyemi. Der machte aufgrund von leichten Adduktorenproblemen die Reise ins Ländle nicht mit, sollte bis zum Champions-League-Heimspiel am Mittwoch gegen den VfL Wolfsburg aber wieder fit sein.

Dennoch gehörte dem Salzburger Stürmerjuwel am Wochenende in Fußballkreisen die ungeteilte Aufmerksamkeit. Zuerst wurde Adeyemi in den engsten Kreis für die Wahl zum "Golden Boy" als bester Nachwuchsfußballer der Welt aufgenommen. Wie ...