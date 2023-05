Liga-Toptorschützin Natter bleibt bei SPG Altach/Vorderland

Linda Natter bleibt der Spielgemeinschaft SCR Altach/FFC Vorderland zumindest noch eine weitere Saison erhalten. Die Toptorschützin der laufenden Saison in der Frauen-Fußball-Bundesliga verlängerte ihren Vertrag beim Tabellendritten um ein Jahr und das noch dazu genau an ihrem 18. Geburtstag am (heutigen) Freitag. Die ÖFB-Nachwuchs-Teamspielerin aus Vorarlberg führt die Schützenliste vier Runden vor Schluss mit 17 Toren vor ihrer Clubkollegin Eileen Campbell (14) an.

BILD: SN/APA/EXPA/MAX SLOVENCIK/EXPA/MAX Natter setzt ihre Karriere in Altach fort