Lob von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick: Talent Kameri startet bei Red Bull Salzburg durch

Der 18-jährige Dijon Kameri begeistert nicht nur die Bullen-Fans, sondern steht auch bei ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick auf dem Zettel.

Für ihn ist der Traum von vielen Nachwuchsspielern in Erfüllung gegangen: Dijon Kameri startete seine Fußballkarriere mit acht Jahren in der Nachwuchsabteilung von Red Bull Salzburg und kämpfte sich bis in die Kampfmannschaft durch. Mit starken Leistungen in der Sommervorbereitung ergatterte sich der gebürtige Salzburger einen Kaderplatz bei den Profis und stellte am vergangenen Wochenende sein Talent eindrucksvoll unter Beweis. Der 18-jährige Mittelfeldspieler wurde beim 6:0-Kantersieg gegen Aufsteiger Austria Lustenau in der 66. Minute eingewechselt und steuerte einen Treffer und ...