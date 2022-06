Rapid kündigt Gründung eines Frauenteams an

Fußball-Bundesligist Rapid macht mit der Gründung eines Frauenteams ernst. "Wir haben im Präsidium einstimmig beschlossen, dass wir, die Zustimmung unserer Vereinsmitglieder vorausgesetzt, als SK Rapid in Zukunft einen Platz in der österreichischen Frauenfußball-Landschaft einnehmen werden", erklärte Clubpräsident Martin Bruckner bei der Ordentlichen Hauptversammlung am Montagabend. Ende November wolle man den Mitgliedern einen präzisen Vorschlag vorlegen, 2024 dann loslegen.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Rapid-Präsident Bruckner kündigt Einstieg im Frauenfußball an