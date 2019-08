Rapid verpflichtete Rechtsverteidiger Stojkovic

Fußball-Bundesligist Rapid hat am Freitagabend die Verpflichtung von Filip Stojkovic mitgeteilt. Der 26-jährige Rechtsverteidiger absolvierte bereits 15 A-Länderspiele für Montenegro und hat 40 Europacup-Begegnungen, darunter fünf Spiele in der Champions-League-Gruppenphase 2018 für Roter Stern Belgrad, absolviert. Stojkovic erhielt einen Vertrag bis Sommer 2022 in Hütteldorf.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Zoran Barisic holte einen Wunschspieler