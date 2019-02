Fußballmeister Salzburg will den Vertrag von Erfolgstrainer Marco Rose vorzeitig verlängern. Die Bullen wollen den Deutschen mit einem "unmoralischen Angebot" zum Verbleib bewegen.

Auch nach der unnötigen 0:2-Niederlage am vergangenen Sonntag bei Rekordmeister Rapid geht Tabellenführer Red Bull Salzburg mit einem beruhigenden Vorsprung von elf Zählern in den letzten drei Runden des Grunddurchganges der Bundesliga. Der sechste Titel in Serie wäre ein ganz ...