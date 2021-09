Red-Bull-Juwel Adeyemi wird Salzburgs Rekordspieler

Der Jungstar von Red Bull Salzburg, Karim Adeyemi, wird in den nächsten Monaten unter ganz besonderer Beobachtung stehen. Auch am Samstag in der Liga beim Spiel gegen die WSG Tirol.

Auf Salzburg-Stürmer Karim Adeyemi warten aufregende Zeiten. Der 19-Jährige steht schon seit einiger Zeit auf den Listen vieler europäischer Fußball-Topclubs. Nach seinem ersten Treffer in der deutschen Nationalmannschaft am vergangenen Sonntag gegen Armenien ist das Interesse aber sicher noch einmal gestiegen. Ein Clubwechsel vielleicht schon in der kommenden Wintertransferzeit wird nicht mehr zu verhindern sein. Zuvor soll Adeyemi allerdings noch für die Bullen in der Champions League und in der Bundesliga Tore erzielen. Bevor am Dienstag mit der Partie in ...