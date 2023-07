Red Bull Salzburg baut um: Die Meisterelf ist kaum wiederzuerkennen

Bei Red Bull Salzburg ist der personelle Umbruch neuerlich groß. Die SN zeigen auf, wer mit einem Stammleiberl rechnen darf, wer ihre Back-ups sind und wer den Club noch verlassen wird.

Eine mögliche Startelf der Bullen in der neuen Saison

Beim FC Red Bull Salzburg gibt es zwei Konstanten: Die eine ist, dass die Bullen Jahr für Jahr den Meistertitel in die Mozartstadt holen. Zehn Mal in Serie ist den Salzburgern das bereits gelungen - ein neuer Rekord in der ...