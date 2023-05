Red Bull Salzburg bestätigt Rückkehr von Alexander Schlager

Der bisherige Torhüter des LASK unterschreibt beim Serienmeister einen Vierjahresvertrag.

Welcome back, Gassi: Es war bereits seit Monaten ein offenes Geheimnis, dass der 27-jährige Torhüter wieder zu seinem Jugendclub zurückkehren wird. Am Dienstag bestätigte der Club den Transfer.

Der im Red-Bull-Nachwuchs ausgebildete Schlager (ein halbes Jahr verbrachte er bei RB Leipzig) hat nach Stationen beim SV Grödig, FAC Wien und dem LASK wieder nach Salzburg zurückgefunden.

Detail am Rande: Vor fast genau zehn Jahren trug Schlager bereits einmal das Trikot von Red Bull Salzburg in der Bundesliga. Beim Saisonfinale gegen Austria Wien saß der damalige U17-Keeper auf der Bank, weil Personalknappheit bei den Torleuten herrschte. Ebenfalls 2013 spielte Schlager mit Österreich unter Teamchef Hermann Stadler bei der U17-WM in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Auch in der ersten und bislang einzigen ÖFB-U21, die eine EM-Endrunde erreichte, war er vertreten. 2019 gab es in Italien ein knappes Vorrunden-Aus. Als Torhüter des A-Nationalteams hat er bislang sieben Einsätze zu Buche stehen. 2021 gehörte er zum EM-Kader.

Sportdirektor Christoph Freund sagt: "Wir freuen uns über die Entscheidung von Alex und seinen Wechsel zu uns, womit er ja zu den Anfängen seiner Karriere zurückkehrt und wieder nach Hause kommt. Mit ihm haben wir einen starken und routinierten Torhüter im Kader, der nicht nur am Spielfeld, sondern auch in der Kabine eine wichtige Rolle übernehmen soll. Wir schätzen seine Qualitäten als Goalie sowie auch als Mensch und Führungsspieler."

Alexander Schlager ist voller Vorfreude: "Es ist ein irrsinnig schönes Gefühl für mich, nach Salzburg zurückzukehren. Ich war ja schon meine ganze Jugend hier und hatte damals bereits das Ziel, als Profi beim FC Red Bull Salzburg zu spielen. Nachdem es diese Möglichkeit damals nicht gegeben hat, bin ich einen anderen Weg gegangen. Jetzt bin ich stolz, dass ich Teil davon sein darf, und es freut mich extrem, wieder zurückzukommen und auf allerhöchstem Niveau Fußball spielen zu können."