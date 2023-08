Red Bull Salzburg bleibt hart: Welcher Starprofi nicht wechseln kann

Noch ist die Fußball-Transferzeit nicht beendet. Für Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund bedeutet das noch einige Arbeit. Einige Profis der Bullen wecken das Interesse für einen Transfer.

Bis zu seinem Amtsantritt als Sportdirektor beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München am 1. September hat Christoph Freund bei Red Bull Salzburg die Zügel noch fest in der Hand. Nach dem Heimsieg am vergangenen Sonntag gegen die WSG Tirol erklärte Freund, ...