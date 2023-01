Red Bull Salzburg: Ibertsberger, der Dritte

Nach Vater Robert und Onkel Andreas schaffte auch Lukas Ibertsberger, 19 Jahre jung, den Sprung in Salzburgs Bundesliga-Mannschaft.

Im Trainingslager-Kader von Red Bull Salzburg sticht ein Name besonders ins Auge: Ibertsberger. Lukas Ibertsberger. Der 19-jährige Seekirchner ist aktuell beim FC Liefering in der 2. Liga engagiert und darf in Marbella an der Seite der arrivierten Bullen-Profis Erfahrung sammeln. Es ist der mittlerweile dritte Ibertsberger, der es in Salzburgs Bundesligamannschaft geschafft hat.

Den Anfang machte Robert Ibertsberger, der Ende der 1990er-Jahre insgesamt 85 Profispiele für Austria Salzburg absolviert hat, ehe er zu Venezia in die Serie A ...