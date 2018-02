Red Bull Salzburg ist der Spezialist für späte Tore

Nur wenn Moral und Mentalität stimmen, gelingen Treffer wie jener von Takumi Minamino beim 2:2 gegen Real Sociedad im Sechzehntelfinale der Europa League.

Die Spieler von Real Sociedad schlichen geknickt vom Feld. Die Zuschauer verließen überstürzt das Anoeta-Stadion in San Sebastián. Die spanischen Zeitungen gingen in ihren Kommentaren hart mit der Mannschaft und ihrer Darbietung ins Gericht. Und auch an Real-Trainer Eusebio Sacristán, einem ehemaligen Barça-Profi und Johan-Cruyff-Verehrer, ist das 2:2 durch einen späten Gegentreffer von Salzburgs Joker Takumi Minamino nicht spurlos vorübergegangen. "Wir haben es verdient, das Spiel nach dem Eigentor zu drehen, und hätten auch gewinnen müssen. Doch als wir alles in den Händen hatten, ist es uns entglitten. Das ist sehr schade", sagte der Mann, der 2018 in sieben Pflichtspielen erst einen Sieg und gegen Red Bull Salzburg im Sechzehntelfinale der Europa League nun auch ein Unentschieden zu Buche stehen hat.

Das Gegentor in der 94. Minute war bezeichnend für Real Sociedad, das ohnehin schon in einer Krise steckt. Bezeichnend war Minaminos Last-Minute-Treffer aber auch aus Sicht der Salzburger. Zum elften Mal in dieser Saison trafen die Bullen in der Schlussphase, zum sechsten Mal war es ein entscheidendes Tor. Zuletzt war das vor zwei Wochen zum Frühjahrsstart der Bundesliga gegen die Admira der Fall gewesen. André Ramalho erzielte dabei das siegbringende 2:1 - ebenfalls in der 94. Minute.

Mit Glück allein sind die häufigen Tore in der Nachspielzeit nicht zu erklären, vielmehr ist es ein Zeichen von Qualität. "Es gibt keinen bestimmten Grund dafür, warum wir oft gegen Ende einer Partie oder sogar in der Nachspielzeit treffen. Es ist eine Frage der Mentalität, weil die Jungs bis zum Schlusspfiff daran glauben, ein Tor erzielen zu können", erklärte Salzburgs Trainer Marco Rose, der sich mit dem Ergebnis gegen Real Sociedad zufrieden zeigte, nicht aber mit der Leistung. "Wir haben sehr oft sehr gut verteidigt, und dann machen wir den wahrscheinlich einfachsten Fehler überhaupt und öffnen bei einem Freistoß die Mauer (Anm.: Ćaleta-Car und Pongračić). Das darf nicht passieren", sagte Rose.

Das Ergebnis eröffne seiner Mannschaft dennoch die Chance, ins Achtelfinale aufzusteigen. "Die Konstellation ist ähnlich wie vor dem Auswärtsspiel. Wir werden im Rückspiel wieder viel investieren und ans Limit gehen müssen", sagte Rose. Der Gegner werde es seinem Team auch in der Red-Bull-Arena nicht einfach machen. "Die spielen sehr schnell und direkt, sind extrem ballsicher. Phasenweise hatten wir gar nicht die Möglichkeit, ins Pressing zu kommen. Anfangs haben wir es auch mit zu wenig Überzeugung gemacht." Darüber hinaus wird Real Sociedad von einer wahren Fan-Armada begleitet. Bis zu 3000 Basken haben sich angekündigt.

Bullen-Kapitän Alexander Walke will aus dem Ergebnis, vor allem aber aus dem für Red Bull Salzburg positiven Spielverlauf in San Sebastián Selbstvertrauen für das Rückspiel am kommenden Donnerstag (21.05 Uhr) tanken: "Wir haben uns richtig gut in die Partie hineingearbeitet. Riesenkompliment an die ganze Truppe. Sicherlich gibt das 2:2 Selbstvertrauen, aber wir müssen auch aufpassen. Real Sociedad ist extrem gefährlich."

Daten & Fakten

Salzburgs Last-Minute-Tore 2017/18

88. Minute Valon Berisha Deutschlandsberg, ÖFB-Cup (7:0)

90. Minute Takumi Minamino WAC, Bundesliga (2:0)

93. Minute Hannes Wolf Altach, Bundesliga (1:0)

90. Minute Hee-Chan Hwang St. Pölten, Bundesliga (5:1)

88. Minute Amadou Haidara FC Viitorul, Europa League (4:0)

92. Minute Munas Dabbur Rapid, Bundesliga (2:2)

94. Minute Amadou Haidara Mattersburg, Bundesliga (2:1)

89. Minute Munas Dabbur Sturm Graz, Bundesliga (1:0)

92. Minute Takumi Minamino Mattersburg, Bundesliga (2:0)

94. Minute Andre Ramalho Admira, Bundesliga (2:1)

94. Minute Takumi Minamino Real Sociedad, Europa League (2:2)