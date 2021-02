Red Bull Salzburg mit 2:0 gegen Austria Wien im Cup-Halbfinale

Red Bull Salzburg erreichte das Halbfinale im ÖFB-Cup mit einem ungefährdeten 2:0-Sieg gegen Austria Wien.

Sekou Koita und Karim Adeyemi trafen im Viertelfinale gegen weitgehend harmlose Wiener für die Bullen. Mögliche Gegner bei der Auslosung am Sonntag sind Sturm Graz, der WAC und der Sieger aus LASK - Klagenfurt (Sonntag/17).

Zumindest farblich war es schon ein Europa-League-Test für die Salzburger. So wie Sechzehntelfinal-Gegner Villarreal spielte Austria Wien ganz in gelb. Noch nicht das Gelbe vom Ei war, was die Bullen anfangs boten. Ein Doppelpass zwischen Rasmus Kristensen und Sekou Koita, bei dem Austria-Verteidiger Christoph Schößwendter vor dem Abschluss rettete, war lange die einzig nennenswerte Chance (19.). Nach viel Leerlauf versuchte es Koita dann auf eigene Faust. Sein Solo von der rechten Seite zur Mitte war nicht zu stoppen, beim Abschluss hatte Schößwendter seine stramme Pinzgauer Wade entscheidend dazwischen - Patrick Pentz im Tor konnte gegen den abgefälschten Schuss zum 1:0 nichts mehr ausrichten (41.).

Im Gegenzug gab es durch Manprit Sarkaria den ersten Abschluss der Austria. Doch er traf den Ball schlecht, symbolhaft für die kaum vorhandene Offensive der Wiener.

Entscheidung in der 89. Minute

Salzburg startete im Powerplay-Modus in die zweite Halbzeit. Ein Kristensen-Volley und ein verzogener Abschluss von Patson Daka waren nur zwei der guten Möglichkeiten in der ersten Viertelstunde nach Wiederbeginn. Dann verflachte das Match aber wieder, die Stöger-Elf bekam mehr Raum, ohne ernsthaft Gefahr zu erzeugen. Doch immer noch stand es nur 1:0, und fast hätte sich die mangelhafte Chancenvewertung noch gerächt: Dominik Fitz kam nach einem Stolperer von André Ramalho aussichtsreich zum Abschluss, schoss aber knapp daneben (87.). Im Gegenzug machte Karim Adeyemi alles klar, eine Ferserl-Vorlage von Noah Okafor versenkte der Deutsche zum 2:0 (89.).

Salzburg-Trainer Jesse Marsch zeigte sich zufrieden: "Zu null zu spielen ist ein großes Thema momentan, und wir haben es in vier Spielen in Folge geschafft. Wir hätten in der Schlussphase etwas sauberer spielen können, aber wir hatten zu jeder Zeit das richtige Gefühl für das Spiel."

Schon am Mittwoch gibt es die Neuauflage der Partie. Dann gastiert Austria Wien in der Bundesliga bei den Bullen.

Aufstellungen

Red Bull Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Vallci, Ulmer - Mwepu, Camara (81. Benede), Junuzovic, Sucic (65. Aaronson) - Daka (81. Okafor), Koita (65. Adeyemi).

Austria Wien: Pentz - Teigl, Schösswendter, Palmer-Brown, Suttner (46. Handl) - Martel, Zwierschitz (86. Zeka) - Wimmer, Jukic (23. Fitz), Sarkaria - Pichler.

Auslosung fürs Halbfinale: Sonntag, 16.45 (live in ORF eins)

Halbfinaltermine: 2./3. März

Finale: 1. Mai

Red Bull Salzburg im ÖFB-Cup: 46 Spiele, nur eine Niederlage