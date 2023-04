Red Bull Salzburg sperrt vor dem Topspiel vorzeitig das Trainingszentrum

Red Bull Salzburg kann am Sonntag die Tabellenführung an Sturm Graz verlieren und greift zu einer nicht alltäglichen Maßnahme. Wie der Sportdirektor die Situation um den Trainer sieht.

Am Donnerstagnachmittag absolvierten die Bullen Strahinja Pavlovic (l.) und Nicolas Seiwald das letzte öffentliche Training vor der Partie gegen Sturm. Dann wurden die Tore in Taxham geschlossen.

Das Momentum im Kampf um den Meistertitel zwischen Titelverteidiger und Tabellenführer Red Bull Salzburg und dem ersten Verfolger Sturm Graz liegt klar bei den Steirern. Während die Bullen zuletzt nur zu zwei Remis in Heimspielen kamen, rückten die Grazer der Truppe von Trainer Matthias Jaissle bis auf zwei Punkte nahe. So könnte sich am Sonntag im Topspiel zwischen Sturm und Salzburg in der seit Tagen ausverkauften Merkur-Arena Historisches im österreichischen Fußball ereignen. Gewinnen die Grazer, dann heißt der Tabellenführer in ...