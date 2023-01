Red Bull Salzburg verleiht Sturmtalent Simic

Der Serienmeister macht weiter Platz in seinem Kader. Jungstürmer Roko Simic wird im Frühjahr in der Schweiz Spielpraxis sammeln.

Der 19-jährige Kroate stürmt bis Sommer in der Schweizer Super League für den FC Zürich. Der U21-Teamspieler seines Heimatlandes kam bisher auf 16 Einsätze im Team des österreichischen Serienmeisters und hat dabei ein Tor erzielt. Seinen Torriecher hat er aber vor allem beim FC Liefering (24 Spiele, 19 Tore, 3 Assists) bzw. in der Salzburger Youth League-Mannschaft (9 Matches, 7 Treffer, 3 Assists) unter Beweis gestellt.

Simic ist der achte Spieler, den die Bullen aktuell verliehen haben. In der laufenden Transferperiode waren bereits Torhüter Nico Mantl (Aalborg) und Defensivspieler Mamady Diambou (FC Luzern) leihweise abgegeben worden.

Red Bull Salzburgs verliehene Spieler