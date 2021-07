Red Bull Salzburg zeigt schon jetzt sein Gesicht der Zukunft

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg wird immer jünger, ohne dabei an Qualität zu verlieren. Trainer Matthias Jaissle hat auch schon den möglichen Nachfolger von Kapitän Andreas Ulmer im Visier.

Der neue Salzburg-Trainer Matthias Jaissle, der in der vergangenen Saison den FC Liefering auf Platz zwei in der 2. Liga führte, erklärte vor Saisonbeginn, dass man auch in der Bundesliga viele junge Spieler sehen werde, die noch nicht so im Blickpunkt gestanden seien. Er meinte damit wohl jene Youngsters, die unter Jaissle beim FC Liefering hervorstachen. Wie Stürmer Benjamin Šeško, der zum Saisonauftakt gleich glänzte. Oder Nicolas Seiwald, der auf der linken Seite im Mittelfeld seinen Stammplatz sicher zu haben ...