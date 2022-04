Ried verliert bei Heinles Trainer-Debüt 0:2 bei WSG Tirol

Nicht immer kehren neue Besen gut. Diese Erkenntnis machte die SV Ried am Samstag in der 28. Runde der Fußball-Bundesliga. Die Innviertler unterlagen beim Debüt des neuen Trainers Christian Heinle zum Rückrunden-Auftakt in der Qualifikationsgruppe der WSG Tirol in Innsbruck mit 0:2. Während die Wattener einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machten und nun sechs Zähler Vorsprung auf Schlusslicht Altach haben, steckt die Heinle-Truppe mitten im Abstiegskampf.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA Kein Auftakt nach Maß für Neo-SVR-Coach Heinle