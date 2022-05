Sophie Hillebrand wechselt zu Meister SKN St. Pölten

Die Fußball-Nationalspielerin aus Strobl unterzeichnete einen Zweijahresvertrag beim Serienmeister.

Toptransfer in der Frauenfußball-Bundesliga: Die 20-jährige Sophie Hillebrand wechselt von Sturm Graz zum regierenden Meister SKN St. Pölten. Sie unterschrieb einen Zweijahresvertrag bei den "Wölfinnen". Sie ist übrigens die Schützin des bislang einzigen Saison-Gegentreffers, den St. Pölten in der Bundesliga hinnehmen musste.



SKN-Trainerin Liese Brancao sagte: "Sophie hat sehr gute Voraussetzungen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit." Erst vor Kurzem hat Hillebrand im Spitzenduell gegen ihren künftigen Club gespielt. Dabei fiel sie mit einer Knieverletzung vorzeitig aus, die Grazerinnen unterlagen mit 0:4 und müssen damit St. Pölten mit ziemlicher Sicherheit auch heuer den Vortritt lassen. Mit der Mittersillerin Stefanie Enzinger spielt bereits eine Salzburgerin beim Meister der vergangenen sieben Jahre.

Für das Multitalent Hillebrand, das auch als Skiläuferin in der Jugend starke Ergebnisse abgeliefert hatte, ist es eine Rückkehr. Sie entstammt der Frauenfußball-Akademie des ÖFB in St. Pölten und war beim FC Bergheim und bei Neulengbach engagiert, ehe sie nach Graz wechselte. Mit Österreichs U19-Nationalteam spielte sie bei der EM-Endrunde. Im A-Team von Teamchef Irene Fuhrmann war sie vor Kurzem in der WM-Qualifikation erstmals im Kader. Eine Teilnahme an der EM-Endrunde im Juli in England ist möglich.