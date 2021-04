Es gibt nicht wenige Fußballfans, die behaupten, dass Red Bull Salzburg auch dann Meister wird, gleichgültig, wer auf der Trainerbank sitzt. Zu überlegen sind die Bullen wegen ihrer finanziellen Möglichkeiten, die im heimischen Vergleich zu allen anderen Clubs alle Dimensionen sprengen. Ganz so einfach ist es sicher nicht am Ende in der Tabelle ganz oben zu stehen. Neutrainer Matthias Jaissle wird jedenfalls keine Eingewöhnungsphase erhalten. Er wird vom ersten Spieltag an, Erfolge liefern müssen. Sonst kann es ihm ähnlich wie ...