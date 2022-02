Zlatko Junuzovic, Routinier bei Red Bull Salzburg: "An weniger guten Tagen dachte ich ans Karriereende"

Wie der 34 Jahre alte Mittelfeldstar von Red Bull Salzburg, Zlatko Junuzovic, an seinem Comeback arbeitet. Und wie es mit seinem im Sommer auslaufenden Vertrag weitergeht.

Zlatko Junuzovic war beim Doublegewinn 2021 einer der Fixsterne in der Mannschaft von Red Bull Salzburg, ein wahrer Meister des ruhenden Balls und mit seiner Erfahrung aus 188 Spielen in der deutschen Bundesliga (für Werder Bremen) und 55 Einsätzen im ÖFB-Team auch eine Bereicherung im ansonsten so jungen Bullen-Team. Und diese Saison? Auf gerade einmal fünf Einsätze (und vier Assists im Übrigen) kommt der Mittelfeldspieler, seit August schon ist Junuzovic außer Gefecht. Fünf lange Monate geprägt von Therapien, kleinen Fortschritten ...