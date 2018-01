Ganz Europa schaut auf Feiersinger und Zadrazil

In einer europaweiten Frauenfußball-Aktion der UEFA gehören die Salzburgerinnen Laura Feiersinger und Sarah Zadrazil zu den ausgewählten Stars, die Mädchen für ihren Sport begeistern sollen.

Die UEFA startet im Rahmen der Kampagne "Together #WePlayStrong" eine wöchentliche Video-Blog-Serie. Bei "Press Play" geben vier Kickerinnen Einblicke in ihre täglichen Routinen auf und neben dem Fußballfeld. Zwei davon kommen aus Österreich. Die Pinzgauerin Laura Feiersinger (SC Sand) und Sarah Zadrazil aus St. Gilgen (Turbine Potsdam) sind zusammen mit Arsenal-Star Lisa Evans (SCO) und der deutschen Stürmerin Eunice Beckmann (FC Basel/SUI) die Gesichter des Lifestyle-Video-Formats.



"Fußball ist ein großer Teil meines Lebens, aber ich freue mich, jungen Mädchen zu zeigen, dass ich auch Interessen abseits des Rasens habe", kann Feiersinger die Premiere am Donnerstag kaum erwarten. "Ich glaube, viele denken, dass man als Fußballerin keine Freizeit hat. Ich hoffe, dass wir im Rahmen von 'Press Play' zeigen können, dass Fußball einen Platz im Leben jedes Mädchens haben kann - unabhängig von Hobbys und Interessen."



Feiersingers beste Freundin im Team, Sarah Zadrazil, sagt: "Die Trainings und Matches sind natürlich ein großer Teil dessen, was wir tun, aber da ist noch so viel mehr." Die beiden Nationalspielerinnen stehen auch bei der Wahl zur Salzburger Sportlerin des Jahres auf der Kandidatinnenliste.



"Press Play" ist Teil der UEFA-Kampagne "Together #WePlayStrong", mit der der europäische Fußball-Dachverband den Stellenwert des Fußballs bei jungen Mädchen erhöhen will. In Österreich hat das "Sommermärchen" der Frauen mit dem Halbfinaleinzug bei der EURO im Sommer 2017 schlagartig große Begeisterung für Frauenfußball ausgelöst. Das Ziel des ÖFB ist es nun, die Sparte auch in der Breite zu stärken.



Mehr Infos zur Kampagne: www.weplaystrong.org



(SN)