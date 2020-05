Arnautovic hofft auf schnellstmögliche Rückkehr nach China

Marko Arnautovic will seine Fußball-Karriere nach wie vor in China fortsetzen. "Ich bin gerade glücklich, wo ich bin, man hat nicht abgeschlossen, ich will schnellstmöglich wieder zurück und mit den Jungs spielen", sagte der 31-jährige Wiener am Samstag im Laola1.at-Instagram-Chat mit Ex-Tennis-Ass Jürgen Melzer. Der Vertrag von Arnautovic bei Shanghai SIPG läuft noch bis Ende 2022.

SN/APA (Archiv)/ROBERT JAEGER Marko Arnautovic weilt derzeit bei seiner Familie in Deutschland