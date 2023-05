Bayern nutzen Dortmunder Patzer zum Meistertitel

Münchnern reichte ein 2:1-Sieg in Köln, da der BVB im Heimspiel gegen Mainz nicht über ein 2:2 hinauskam.

Und am Ende heißt der deutsche Meister doch wieder FC Bayern. Den Münchnern genügte am Samstag ein 2:1-Sieg in Köln, um Dortmund am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga noch von der Tabellenspitze zu stoßen. Kingsley Coman schoss den Rekordmeister schon in der 8. Minute mit 1:0 in Führung. Dejan Ljubicic traf zehn Minuten vor Schluss zum auch in Dortmund umjubelten Kölner Ausgleich. Jamal Musiala fixierte kurz vor Schluss aber doch noch den Sieg der Bayern.

Das reichte jedoch nur deshalb zum Titel, da Borussia Dortmund zeitgleich im Heimspiel gegen Mainz nicht über ein 2:2 hinauskam. Andreas Hanche-Olsen (15.) und Karim Onisiwo (24.) brachten die Gäste früh mit 2:0 in Führung. Raphaël Guerreiro ließ die Dortmunder Hoffnungen auf eine Wende mit dem 1:2 20 Minuten vor Schluss noch einmal aufleben. Der Ausgleichstreffer von Niklas Sühle (96.) kam jedoch zu spät.