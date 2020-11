Bei Red Bull Salzburg beste Freunde: Haaland stellt sich auf ein Duell mit Szoboszlai ein

In Salzburg waren Erling Haaland und Dominik Szoboszlai fast unzertrennlich. Haaland stellt mittlerweile als Dortmund-Stürmer sogar Lionel Messi in den Schatten. Szoboszlai könnte Haaland schon in wenigen Wochen in die deutsche Bundesliga folgen. RB Leipzig zeigte Interesse am Ungarn - ein Duell der Freunde steht bevor.

SN/AP Die Urgewalt aus Norwegen: Erling Haaland erzielte beim 3:0 gegen Brügge für Dortmund zwei Tore.