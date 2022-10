Noah Okafor nach Sieg von Red Bull Salzburg über Zagreb: "Ich bin einfach nur happy"

Reife Leistung des jüngsten Champions-League-Teams: Red Bull Salzburg siegte gegen Kroatiens Meister Dinamo Zagreb dank Noah Okafor und einer starken Abwehrleistung mit 1:0 - und ist nun sogar Tabellenführer vor Chelsea und AC Milan.

Die Champions League und Red Bull Salzburg - das passt! Nach zwei mitreißenden Unentschieden gegen die Gruppenfavoriten Milan (1:1) und Chelsea (1:1) feierten die Bullen am Mittwochabend gegen Dinamo Zagreb den ersten Sieg in der Fußball-Königsklasse. Beim 1:0 gegen den kroatischen Rekordmeister zeigte Salzburg zweifelsfrei nicht die beste Saisonleistung, aber einmal mehr bot die Truppe von Trainer Matthias Jaissle den knapp 29.000 Zuschauern in der Red-Bull-Arena einen aufopferungsvollen Kampf.

Nur einer blieb im Hexenkessel ganz cool: Noah Okafor, ...