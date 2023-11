Freundinnen im Champions-League-Duell: Zadrazil trifft auf Feiersinger

Vor 15 Jahren begannen ihre Karrieren in Salzburg parallel. Nun duellieren sich Sarah Zadrazil und Laura Feiersinger mit Bayern München und AS Roma zum ersten Mal in der Champions League.

BILD: SN/IMAGO/FOTO2PRESS Bei Spielen gegeneinander ruht die Freundschaft: Laura Feiersinger (l.) und Sarah Zadrazil. BILD: SN/IMAGO/FOTO2PRESS Gemeinsam stark: Im Nationalteam hat das Salzburger Duo zusammen mehr als 200 Länderspiele bestritten. BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH Das Sommermärchen bei der EURO 2017 wurde gebührend gefeiert. BILD: SN/APA/AFP/DANIEL MIHAILESCU Beide kennen Stärken und Schwächen der anderen ganz genau. BILD: SN/KRUGFOTO/KRUG DANIEL Wie alles begann: Die Talente Zadrazil und Feiersinger 2009 als Losfeen beim Salzburger Stier, mit Trainer Gerald Baumgartner (l.) und Stier-Macher Thomas Selner.

Als jugendliche Talente haben sie vor 15 Jahren beim USK Hof von der großen Karriere geträumt. Nun treffen Salzburgs Vorzeigefußballerinnen Sarah Zadrazil und Laura Feiersinger erstmals in einem Spiel der UEFA Women's Champions League aufeinander. Beim Gruppenspiel zwischen Bayern München und AS Roma (18.45 Uhr, Livestream auf DAZN) setzen die Clubs auf die Stärken der beiden Salzburgerinnen. Feiersinger mit Roma in der Erfolgsspur Jeweils mehr als 100 Länderspiele haben die beiden 30-Jährigen bestritten, waren gemeinsam bei zwei Europameisterschaften und gehören zu den prominentesten Gesichtern des Frauenfußball-Booms. In der deutschen Bundesliga gab es das Duell schon öfter. Die St. Gilgenerin Zadrazil wechselte nach vier Jahren bei Turbine Potsdam 2020 zu den Bayern, mit denen sie zwei Mal deutsche Meisterin wurde und bereits reichlich Champions-League-Erfahrung sammelte. Feiersinger, die 2016 mit den Bayern Meisterin war, hat danach beim SC Sand und bei Eintracht Frankfurt gespielt. Mit dem Wechsel zum italienischen Meister kann Laura Feiersinger nun auch endlich in der Königsklasse glänzen. "Es ist etwas ganz Besonderes, in diesem Trikot zu spielen", sagt die Dauerläuferin im offensiven Mittelfeld. Schon nach wenigen Wochen liegen ihr die Fans in der "Ewigen Stadt" zu Füßen: Dass die Roma nach sieben Spieltagen der Serie A noch keinen Punkt abgegeben hat, liegt auch am unermüdlichen Einsatz der Saalfeldnerin. Die Freundschaft ruht für 90 Minuten Sarah Zadrazil, beim Nationalteam ihre Zimmerkollegin, sagt: "Ich freue mich extrem für Laura, dass sie jetzt auch mit Roma in der Champions League auflaufen kann, weil es immer besondere Spiele auf dem höchsten Niveau sind." Die Bayern, im Vorjahr wie Roma Viertelfinalist, wollen heuer mehr, darum muss auch die Freundschaft für 90 Minuten ruhen: "Laura kann die Bälle im Mittelfeld super verteilen, das gilt es bestmöglich zu unterbinden." Feiersinger warnt umgekehrt ihre Kolleginnen vor den außergewöhnlichen Qualitäten von Sarah Zadrazil: Die Balleroberin ist eine der besten defensiven Mittelfeldspielerinnen Europas und hat einen Aktionsradius, der vom eigenen bis zum gegnerischen Tor reicht. Fest steht: Nach dem Match gibt es ein Treffen der angereisten Freunde und Familien mit den Kickerinnen. Und alle zusammen hoffen, dass in der Gruppe mit Paris SG und Ajax Amsterdam am Ende sowohl Bayern als auch Roma aufsteigen.