Die Duelle gegen Leipzig lassen in Salzburg niemanden kalt

Die Königsklasse des Fußballs startet Dienstag, zwar wieder einmal ohne Österreichs Meister Red Bull Salzburg, aber auch ohne Champions League stehen die Salzburger vor einem nicht goldenen, aber zumindest silbernen Herbst. Die Begeisterung für Fußball ist in Salzburg nach dem bitteren Aus gegen Roter Stern Belgrad in der Qualifikation zur Champions League ungebrochen. Erstens stimmen die Leistungen und die Ergebnisse der Bullen in der Liga. Und zweitens spielte die Auslosung der Gruppenphase in der Europa League der Truppe von Marco Rose in die Karten. Denn die Duelle gegen RB Leipzig lassen keinen kalt. Die nicht, die für die Bullen die Fahnen schwingen, und auch jene nicht, die ohnehin der festen Überzeugung sind, dass die Ergebnisse dieser konzerninternen Partien nicht ernst genommen werden können. Red Bull Salzburg gegen RB Leipzig polarisiert wie kaum ein anderes Spiel und weckt auch das Interesse außerhalb Österreichs und Deutschlands.