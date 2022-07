Dijon Kameri, Juwel von Red Bull Salzburg spielt sich ins Rampenlicht

Dijon Kameri zeigte in den Testpartien im offensiven Mittelfeld, dass er bereit ist. Ein anderer Youngster der Salzburger schockte Trainer Jaissle.

Die beiden letzten Fußball-Testspiele vor dem Saisonstart am Freitag mit der ersten ÖFB-Cuprunde gegen Fügen in dem schon seit Tagen ausverkauften Parkstadion Zell am Ziller hat Red Bull Salzburg verloren. Aber die beiden 1:2-Niederlagen am vergangenen Samstag gegen Royal Antwerpen und Feyenoord Rotterdam sollten kaum negative Spuren hinterlassen haben. Nur die schwere Verletzung von Youngster Samson Tijani (20) schockte Trainer Matthias Jaissle.

Überschattet wurde die Begegnung gegen den Finalisten der Conference League 2022, Feyenoord Rotterdam, von einem schrecklich ...